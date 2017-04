La selecció catalana de raquetes de neu lluita per seguir competint oficialment

La Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) impulsarà una nova federació internacional de raquetes de neu que permeti la participació de la selecció catalana com a tal. Un dret que feia deu anys que en podien gaudir i que, per sorpresa de tots, es va trencar fa un mes. La federació internacional (WSSF) va vetar la selecció catalana per participar en el Mundial que es va celebrar a Nova York el 25 de febrer passat. La raó: per competir sota les seves directrius, havia de fer-ho com a delegació espanyola.

Just Sociats, originari de Sant Feliu Sasserra, seleccionador i corredor del combinat català, explica que la FEEC ja ha engegat aquest procés per crear una nova federació internacional, i que països com França, Itàlia, Portugal i Andorra ja hi dónen suport. «El mes que ve anem a Rússia a fer l'última cursa de la temporada i la meva feina serà parlar amb el representant de la Federació Russa per comentar-li si es volen adherir a impulsar aquesta nova federació», explica Sociats. El seleccionador creu que un cop obtingut el suport d'uns quants països, seria «qüestió de redactar els estatuts, d'activar tota la logística publicitària i de visibilitat i crear un calendari de cara a l'any que ve».

A més, Sociats explica que «la World SnowShoe Federation pot acabar desapareixent per no poder fer front a tots els processos judicials que se li poden obrir per la manera que van fer el veto». I és que la WSSF va excloure unilateralment i sense informar-los, a la selecció catalana, membre de ple dret. Un cas que la FEEC ha recorregut al TAS.



L'origen de tot

El que desconcerta a tot l'equip de raquetes de neu és la seqüència dels fets i la relació que poden tenir-hi alguns agents externs en la decisió de la WSSF. Sociats explica que tot va començar l'any passat, en la cerimònia al Mundial de Llombardia, a Itàlia, quan una foto on es veien les delegacions de Catalunya i Espanya, cadascuna amb les seves banderes, al costat de la selecció d'Estats Units, va transcendir a les xarxa. A més, La Vanguardia va fer públic un informe del ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel García-Margallo, on s'alertava sobre aquesta participació.

«No sabem si ha fet un contacte o pressió o no, però fa dies va transcendir als mitjans que deu favors a molta gent perquè parlessin malament de Catalunya. Per tant, l'associació d'idees no és gaire difícil. Però no ho podem demostrar», explica Sociats, que al mateix temps relata la intransigència de la presidenta de la WSSF, Monika Owczarek, que «es va negar a qualsevol tipus de diàleg, quan és una federació amb un pressupost ridícul i no som gaires. Objectivament no hi pot haver cap interès per part d'ells per excloure'ns». Sociats explica que el Mundial 2018 es farà als Picos de Europa, a Espanya. «Entenc que des del nivell polític espanyol, que Catalunya participi com a delegació dins d'Espanya no interessi gens. Hauríem creat un precedent bestial d'enfrontar Catalunya contra Espanya. Per tant, crec que ho han evitat vetant-nos a Estats Units, que queda més desapercebut», acusa Sociats.