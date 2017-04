El València de Rafa Martínez es juga el títol a una carta

El València Basket i l'Unicaja es jugaran aquest vespre (20.30h), a una sola carta, el títol de l'Eurocup. Un duel en què el conjunt valencià és el favorit, pel fet de disputar el partit al seu pavelló, la Font de Sant Lluís, i en el qual opta a aixecar aquest trofeu per quart cop en la seva història. Seria també la tercera Eurocup que guanya el santpedorenc Rafa Martínez, capità del València.



«No estaria malament guanyar la tercera aquí, però és una final i pot passar qualsevol cosa. Està clar que juguem a casa, davant la nostra afició i això ens ajudarà una mica més», declarava Rafa Martínez. I apuntava una clau: «hem d'igualar el seu nivell, la seva duresa. Els arbitratges són els que són, són arbitratges d'Eurolliga i això ho hem d'analitzar perquè permeten molt contacte i cal igualar aquest nivell».



Aquesta dada també la va comentar el tècnic del València, Pedro Martínez: «són molt bons en el rebot ofensiu. A l'Eurolliga, els equips que juguen físic surten beneficiats perquè moltes vegades vas al rebot d'atac i no es pot empènyer. I ells, en aquest sentit, s'aprofiten que l'arbitratge és més permissiu que a l'ACB. Però ens hem d'adaptar i oferir el màxim per contrarestar aquesta virtut».



El factor pista també serà important: fins ara, l'escenari de cada partit ha estat clau en aquesta final al millor de tres partits. El València es va imposar en el primer a la Fonteta, i l'Unicaja va vèncer el divendres a Màlaga i va forçar aquest partit de desempat. Per al València, a més, jugar a casa ha suposat des de fa mesos un valor segur: entre l'Eurocup i l'ACB acumula 22 victòries consecutives davant el seu públic.





Diot torna; Nedovic és dubte





El València tindrà la participació del francès Antoine Diot després d'un mes i mig de baixa per lesió. «Fa molt temps que no s'entrena i, segurament, no està en el millor moment, però és una final i jugarà», va confirmar Pedro Martínez.



A l'Unicaja, l'escorta serbi Nemanja Nedovic va afirmar que espera poder jugar, després d'haver-se recuperat d'un cop al bessó esquerre perquè «en una final s'oblida tot». A més, va explicar que «les finals són partits en els quals apareixen els grans jugadors» i que es troba «millor» de la lesió.