EN FOTOS: L'escola de porters pren força al Bages

«Formació i després formació». El segell d´identitat principal de Josep Manel de Dios, fundador, juntament amb Fulgencio Díaz i Albert Plans, de l´Escola de Porters Bages. Una entitat sense ànim de lucre constituïda l´estiu del 2007 amb l´objectiu de respondre a la necessitat de crear una escola d´entrenament específic per al porter/a de futbol.

Des de llavors ja han passat deu anys i l´Escola ha experimentat un gran creixement, partint dels 15 porters/es inicials als més de 60 que, actualment, estan duent a terme el curs anual. En total, són gairebé 350 els alumnes que han passat per aquesta escola o que han participat en algun campus que organitza l´entitat.



Una vida dedicada als porters



És la gran passió de De Dios, i la comparteix amb els seus socis, que un bon dia van decidir unir-se per treballar només amb porters. Actualment, l´Escola fa les seves sessions, des de fa dues temporades, a les instal·lacions del Club de Futbol de Callús. Les tecnificacions són els divendres.

Josep Manel de Dios s´encarrega de plantejar el treball de formació i el distribueix entre els entrenadors. «Procuro que el nen treballi i s´ho passi bé». De Dios recalca que la motivació és el més important. «Si el nen o nena no està motivat no progressarà, especialment en una posició tan complicada com la del porter».

Des de l´Escola, l´objectiu prioritari en la formació és «primer formar persones i després jugadors». Per l´Escola han passat, durant aquests deu anys, porters que actualment estan destacant, com Toni Fuidias al Reial Madrid o Ramón Vila i Álvaro Partal a l´aleví i cadet del Barça, respectivament. A més, alguns dels alumnes que s´han format a l´Escola formen part avui dia de l´equip tècnic.

L´entitat bagenca commemora aquesta temporada el seu desè aniversari. Amb motiu d´aquesta celebració ha programat tot una sèrie d´activitats, com, per exemple, la seva clàssica Guerra de Porters, que tindrà lloc, enguany, l´1 de juny. També ha organitzat el dia del Porter, i els seus habituals Campus de Nadal i d´Estiu.