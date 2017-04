Marc Coma: "Cada any que passa estic més lluny de tornar a competir"

En la seva tercera edició com a director esportiu del Ral·li Dakar, Marc Coma ha assegurat que amb cada any que passa veu més lluny la seva tornada a la competició i, encara que no tanca la porta a tornar a córrer en la categoria de cotxes, la realitat és que cada vegada està "més assentat" en la seva "funció organitzativa" de la carrera més dura del món.

"Estic en una altra òrbita. No tornaré a competir en motos. Quan ho vaig deixar no m'imaginava que estigués tan cansat. La pressió de guanyar, la nova generació que arribava, era una lluita molt gran", ha afirmat en una entrevista amb EFE Marc Coma, cinc vegades guanyador del Dakar.

Coma es va quedar a una victòria d'igualar en motos el pilot francès Stéphane Peterhansel, però quan va baixar de la moto sabia que aquell era el moment: "Era molt fàcil caure en el parany de voler aconseguir la victòria que em faltava per aconseguir-ho. Però per les sensacions que tenia, per a mi era més un parany que un premi".

El cert és que per al pilot català el Dakar "és més que una carrera, té superació i aventura", un repte personal que no descarta córrer algun dia en cotxes: "Cada vegada estàs més lluny de tornar. Però no vull tancar cap porta, no podria dir sí o no".

En el seu tercer any com a director esportiu del Dakar, competició que complirà 40 anys la pròxima edició, Coma té el repte de seguir transmetent la passió que va viure com a pilot al disseny del recorregut, que aquest any té com a novetat la volta del Perú a la carrera.

"Vinc del Perú, de reconèixer part dels llocs on passarem. Encara no tinc els detalls de les etapes per les quals passarem, però tinc una visió general del país. És una molt bona notícia que el Perú hagi tornat", ha assenyalat.

Els pilots reclamaven més sorra en el disseny del Dakar, una petició que Coma podrà satisfer, ja que el 90 % del recorregut dels primers cinc dies seran dunes. "Ara els sobrarà sorra", ha fet broma el pilot.

En la passada edició del Dakar es va poder veure el segell de Marc Coma, amb modificacions en el reglament que afavorien la navegació i reforçaven la necessitat d'orientar-se.

"L'any passat vam fer una petita revolució en els instruments de navegació perquè la carrera recuperés els ingredients que ha de tenir. La idea és seguir en aquesta direcció", ha explicat el pilot català.

Coma ha remarcat que el Dakar 2018 "serà una edició especial", ja que es compleixen 40 anys de la mítica carrera i se celebra, també, una dècada corrent a sud-Amèrica.

Respecte al fet que l'Àfrica torni a acollir un Dakar, Coma ha estat contundent: "Jo he acabat a l'Estany Rosa. Però això està lluny que torni a ocórrer. Per desgràcia, la situació geopolítica que hi ha al nord d'Àfrica s'està complicant, i pensar en això ara no és factible".

Vivint el Dakar des de l'altre costat, Coma ha descobert la veritable dimensió d'aquesta carrera: "Qualsevol petita modificació que es faci és molt complicada. És una sort que com a director esportiu em deixin construir la carrera que a mi m'agrada i que entenc que és la millor, sempre pensant en el pilot aficionat, que és on està l'esperit de la carrera.