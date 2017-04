El surienc Rafa Garcia obté el triomf a la Copa Catalana

El pilot surienc Rafa Garcia va aconseguir la victòria en la classificació escratx i en la categoria A de la tercera prova de la Copa Catalana d'endurades, que va tenir lloc a l'àrea de Can Taulé, a prop de Súria. L'organització del Moto Club AMVT va plantejar un ral·li d'uns 35 quilòmetres amb dues especials cronometrades de poc més de 3,5 quilòmetres cadascuna.



En la categoria sènior A, Garcia no va donar possibilitats als seus rivals i es va imposar amb més de mig minut de diferència respecte del segon classificat. A més, també va guanyar la prova escratx, la suma de tots els resultats de totes les categories. Amb aquest resultat es va confirmar com a líder de totes dues categories del campionat. Un altre dels pilots d'Husqvarna, Jordi Cruset, va quedar en setè lloc.



En la categoria sènior B, va destacar la bona actuació d'un altre bagenc, Albert Santamaria, que es va aconseguir situar en el Top-5. A més, va sumar els seus primers punts en la classificaicó escratx, la qual cosa confirma la seva gran progressió, que podria provocar que el bagenc obtingui importants resultats en les pròximes proves del campionat.