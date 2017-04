El Sedis Cadí activa l'operació renovació

El vicepresident esportiu i director tècnic del Sedis Cadí, Pep Ribes, té sobre la taula diversos plànols del que podria ser l'equip que haurà de defensar els colors del club urgellenc la propera temporada a la Lliga Femenina 1.

L'entitat ja ha fet arribar ofertes continuistes i de continuïtat a la columna vertebral del conjunt que dissabte, amb una derrota certament inesperada, va finalitzar el curs. Del primer de qui esperen notícies és del tècnic, Joan Carles Pié. Cinc de les jugadores que a punt han estat de dur el Cadí la Seu al play-off també tenen propostes formals de renovació: Svenja Brunckhorst, Andrea Vilaró, Tània Pérez, Belén Arrojo i Georgina Bahí. Ara per ara, les úniques peces segures són Marta Montoliu i Nogaye Lo. Totes dues tenien contracte i la pivot, que podia executar una clàusula de sortida, no ho ha fet.



Una bona temporada



Ribes, com Pié, considera d'allò més positiva la temporada que acaba de finalitzar. El tècnic, és cert, afirma que «esperava tenir un pas més» perquè veient com havien anat els dos darrers mesos de competició el repte de classificar-se per lluitar pel títol semblava possible. «El que podia ser una temporada excel·lent ha acabat sent una bona temporada», manté Ribes, que remarca que «s'ha de saber qui som i on som». I encara afegeix: «la gent considera el Sedis Cadí un dels equips importants de la lliga. Som un equip gran per mèrits esportius però petit per possibilitats econòmiques». I el segon club dels que actualment competeixen a la màxima divisió del basquetbol femení espanyol amb més participacions al campionat.



L'economia com a fre



L'economia serà el mateix fre de sempre a l'hora de construir l'equip. Els primers passos s'han donat de forma consensuada entre el club i Joan Carles Pié. El tècnic del Masnou, però, encara no ha decidit. «Hi he de pensar i hi he de pensar de veritat», diu el preparador, que ha d'agafar «una mica de perspectiva» tot just havent acabat el curs per veure si es donen «les condicions mínimes» per continuar un any més. Seria el tercer consecutiu. Té algunes altres propostes, però no semblen ara per ara de l'interès de Pié.



Equip jove i del país



Tècnic i club coincideixen en la filosofia d'apostar per un projecte de gent del país, jove, en vies de formació però amb gran projecció. L'entitat no té cap altre nom a la recambra que no sigui el del tècnic maresmenc per liderar l'equip des de la banqueta. Una altra cosa són les noies. Serà difícil mantenir tota la columna vertebral. Vilaró sembla que és la que està més a prop de la renovació. La resta es faran esperar una mica més. Bahí o Arrojo segur que tindran altres ofertes. D'estrangeres, n'hi haurà un parell o tres.