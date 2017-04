Igualada tornarà a ser capital de la BTT

La Setmana Santa és sinònim de bicicleta de muntanya a la Catalunya Central. Des de fa uns quants anys, el territori aplega alguns dels ciclistes més reconeguts del panorama internacional. Primer es va anar cap a la zona de Solsona i, després, cap a la costa del Garraf. Darrerament, però, Igualada, que sempre ha acollit la cursa, s´ha erigit com l´epicentre de la VolCat, la coneguda com a Volta a Catalunya de l´especialitat, que comença el Divendres Sant i acaba per Pasqua.

La VolCat és una prova per etapes de BTT que es realitzarà durant la Setmana Santa, els dies 14, 15 i 16 d´abril. L´edició 2017 és una cursa de rècord. La prova continua creixent, i en aquesta edició preveu que un total de mil corredors, entre els participants a les tres etapes i els que hi haurà a una o dues d´elles, passin per Igualada per gaudir d'una de les proves de BTT amb més senders del món. D´aquesta edició destaquen els rècords de participació femenina, en parelles (208) i d´estrangers, amb vint nacionalitats diferents.



Aposta pel territori



Un any més, la prova mantindrà Igualada com a única seu, amb la sortida i arribada de totes les etapes. La prova recorrerà per 180 quilòmetres i 4.600 metres de desnivell per la comarca de l'Anoia, una de les zones més espectaculars de Catalunya per a la pràctica del BTT. Els 866 quilòmetres quadrats de la comarca de l'Anoia, limitats en un extrem per la Depressió Central Catalana i en un altre per la serralada Prelitoral, ofereixen una diversitat geogràfica singular amb camins, corriols, llargs ascensos, baixades sinuoses, pujades elèctriques, trams ràpids, zones tècniques i un sense fi de canvis de terreny espectaculars en un entorn boscós serpentejant entre arbres i amb l'imponent massís de Montserrat com a testimoni.

Aquest any tindrà una etapa inicial de 58 quilòmetres amb 1.500 metres de desnivell positiu, seguida de l'etapa reina de 77 quilòmetres amb 2.100 metres de desnivell positiu i una jornada final de 43 quilòmetres amb 1.100 quilòmetres de desnivell positiu. Finalment, s´acabarà amb els millors homes i les millors dones competint en l'espectacular Eliminator, la prova introduïda fa unes temporades i que serveix perquè el públic que s´aplega a la capital anoienca el matí de Pasqua pugui gaudir de les evolucions dels corredors.



Rècord de països



La prova de BTT per etapes pionera i més antiga d'Espanya amb la categoria internacional UCI S2 ha aconseguit també el rècord de països participants, amb vint nacionalitats diferents. Aquest aporta a la prova un caràcter internacional i fa de Catalunya un aparador del ciclisme de muntanya a Espanya de cara a la resta de països del món.

Aquesta edició de la VolCat serà unes de les més disputades i difícils per aconseguir pujar al podi a causa de la presència de corredors internacionals i nacionals de primer nivell. Thiago Ferreira i Leonardo Paéz, dos corredors guanyadors de VolCat en diverses ocasions, juntament amb el campió d'Itàlia Daniele Braidot, acompanyat del seu germà bessó sotscampió d'Itàlia, garanteixen un gran espectacle i una prova molt disputada durant els tres dies de competició.

A més d´aquests corredors, n´hi ha d´altres que també poden donar espectacle. Es tracta del txec Jiri Novak, 86è del rànquing de la UCI; el campió del món de ciclocròs del 2015, l´italià David Malacarne; el grec Periklis Ilias, un dels corredors amb més bons resultats en les edicions passades de la VolCat i campió del món el 2012, i Thom Bonder, campió holandès sub-23 de l´any passat.

A més d´ells, cal no perdre de vista la representació local, encapçalada, pel que respecta a les comarques centrals, pel santfruitosenc Guillem Muñoz i amb alguns dels participants de la Copa Catalana, com ara Francesc Guer-ra, Ismael Ventura, Ivan Díaz, Pedro Romero i Josep Betalú. Tot i els participants professionals, és bo recordar que la VolCat és una cursa de tots els nivells, cadascú amb el seu ritme per ser un finisher.