El Barça es fa l'harakiri a Màlaga

L´ensopegada del Madrid a la tarda en el derbi davant l´Atlètic no va ser prou motivació per al Barça en la seva visita a Màlaga: els blaugrana tenien l´oportunitat de situar-se líder després de l´empat dels blancs, però van protagonitzar un partit insuls, indigne d´un equip que lluita per guanyar la lliga. Dos contraatacs del Màlaga, després de dues pèrdues de pilota al mig del camp, van condemnar un equip a qui li va faltar ambició, ja des de l´alineació.

El Barça va naufragar quan menys s´ho podia permetre. L´equip de les remuntades èpiques va fer un partit més que discret quan tenia la possibilitat de situar-se al capdavant de la classificació just abans de visitar la Juventus en els quarts de final de la Lliga de Campions. De la possibilitat de ser líder, a veure la competició europea com la taula de salvació d´una temporada massa irregular. Anit se´n va viure un nou episodi massa recorrent.

Els blaugrana van arrencar especulatius, amb joc i amb l´alineació. Luis Enrique va reservar Iniesta al mig del camp, on Denis Suárez i André Gomes van tornar a ser intranscedents. L´àncora era Busquets, mal acompanyat i imprecís: va aparèixer en el punt de mira en les dues pèrdues de pilota que van costar els dos gols del Màlaga.

Darrere, Mascherano tornava a situar-se com a lateral dret, una posició en la que pateix. I Mathieu va mostrar la seva pitjor versió: el francès va cometre una greu errada intentant forçar el fora de joc de Sandro en el primer gol: l´exbarcelonista es va plantar sol davant Ter Stegen, a qui va superar amb facilitat pel pal curt. El primer gol del partit era un càstig per a un Barça que havia perdonat: Suárez i André Gomes van fallar dos u contra u amb Kameni.



Dos canvis al descans

A la represa, Luis Enrique va sacsejar l´equip: Sergi Roberto va entrar al lateral dret i Iniesta al mig del camp. Però tampoc van ser una gran solució. El Barça no tenia el seu dia i va continuar perdonant ocasions, però tampoc tantes com requeria la urgència del marcador. Mentrestant, el Màlaga amenaça de sentenciar el partit a la contra, com ho va acabar fent.

Neymar va tenir la millor oportunitat del Barça a la segona meitat, amb un xut al pal després d´una bona jugada individual. Però, poc després, el brasiler marxava al vestidor, expulsat: veia la segona groga per una puntada a Llorente; la primera, abans del descans, l´havia vist per cordar-se la bota davant una pilota plantada per servir una falta.



Un penal no xiulat

El Barça tenia mitja hora per remuntar, però gairebé no va crear perill. Tot i això, en una de les arribades que va tenir, Sergi Roberto va ser objecte d´un penal claríssim que l´àrbitre, Gil Manzano, va assenyalar com a falta fora de l´àrea. I Messi, que ahir va xutar totes les faltes, no va encertar.

Sergi Roberto seria protagonista de la millor ocasió de gol barcelonista en el tram final, però tampoc va encertar davant Kameni. I el Màlaga va acabar marcant el segon gol al contraatac. El càstig definitiu per a un Barça que no va saltar a la gespa com calia.