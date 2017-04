El Manresa perd en una desastrosa segona meitat a la pista del Ripollet

El Manresa FS va perdre una bona oportunitat per deixar lligada la seva permanència a la segona divisió B. Els manresans van sortir escaldats en la seva visita a la pista del Ripollet (7-1), penúltim classificat a la lliga.



El conjunt bagenc va sortir molt concentrat a la primera meitat. Els visitants van controlar el joc en tot moment però van fallar de cara a porteria. L'equip del Ripollet va sortir amb una forta pressió i va aconseguir marcar l'1-0 en el marcador en el primer minut de partit. Els manresans no van canviar la dinàmica i van continuar dominant el ritme de joc. Lavado va ser capaç de marcar l'empat a 1 però de nou els locals es posaven amb avantatge amb el 2-1. Amb aquest resultat favorable al Ripollet s'arribava al descans.



A la represa els manresans van pressionar molt. Tot i dominar i crear ocasions de perill, els bagencs van topar amb la gran actuació del porter local. Quan es veia a venir l'empat, els locals van aprofitar un bon contraatac per marcar el 3-1. A partir d'aquí els visitants van sortir amb el sistema de porter jugador per intentar retallar diferències però es van veure clarament superats per un Ripollet molt encertat de cara a gol. Els jugadors locals van sentenciar fins arribar al 7-1 definitiu.



En el proper partit el Manresa FS rebrà la visita al Pujolet del complicat Ollería.