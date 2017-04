La bona actitud defensiva no és suficient perquè el Sedis obtingui la victòria

El Sedis Efausa va pagar car el seu mal dia en atac, només va fer 34 punts, una de les pitjors anotacions de la temporada, i va perdre a la pista del Castellbisbal per un 42-34 amb el que encara es manté tercer per la cua. Les jugadores urgellenques van fer un treball excel·lent en defensa, però els errors en atac, alguns dels quals en accions clares de tir, els van acabar condemnant en un final igualat.



Les visitants van sortir amb força, i gràcies a la seva bona defensa aviat van fer-se amb diferències, tot i que mai van ser gaire àmplies. El Castellbisbal, per la seva banda, jugava amb molta tranquilitat, coneixedor de la seva teòrica superioritat. El partit anava pel camí de la igualtat, amb més errors que no pas encerts per totes dues bandes. El Castellbisbal, però, va passar a dominar el rebot i algunes cistelles en segona opció li van donar una diferència que va saber administrar prou bé al tram final de l'enfrontament.



Després d'aquesta derrota, el Sedis tindrà la possiblitat de rescabalar-se en la propera jornada, que serà d'aquí quinze dies, tot i que el rival no serà gens assequible, ja que visitarà La Seu d'Urgell el CB Molins, segon classificat de la categoria.