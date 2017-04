El Catalana Occident júnior cedeix davant el gran Barça

La lluita del júnior del Catalana Occident no va obtenir el seu premi

mireia arso

El júnior del Catalana Occident va caure en una disputa contra el gran líder, el FC Barcelona, amb un resultat final de 50-57.



El partit, que es va disputar al Nou Congost, es va iniciar favorablement per als manresans, que van saber dominar el primer període de cap a cap.



El segon quart va mantenir la mateixa tònica: el Manresa 2015 tenia el comandament del matx, la gran capacitat de sacrifici manresà era superior al talent culé.



La represa marcava un 37-25 favorable als locals. No obstant això, l'equip era conscient de la capacitat dels jugadors del Barça, i s'havien de maximitzar les diferències al marcador.



I així va ser, els manresans van començar a patir el sacrifici fet, mentre que els culés van reaccionar fins al punt de finalitzar el tercer quart amb empat (44-44).



Tot estava per decidir, però un bon darrer quart barceloní va posar fi a les esperances dels jugadors manresans, que malgrat tot van ser capaços de posar entre les cordes el gran líder de Preferent.