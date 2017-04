Cuadrado: «hem d'arribar al 105 % al duel de dimarts»

L'extrem colombià de la Juventus, Juan Cuadrado, va assegurar ahir que la plantilla torinesa haurà «d'arribar al 105 per cent al duel de dimarts» contra el Barça, en l'anada dels quarts de final de la Lliga de Campions.



Cuadrado va afirmar que «hem de pensar només en nosaltres, preparar-nos de la millor manera. Serà un duel molt bonic de jugar, tenim una gran motivació».



El sud-americà va destacar que «per guanyar hem de ser tan bons en defensa com en atac, perquè serà com una final. Ells tenen grans campions en la davantera. Serà important estar atentos tàcticament, fallar tan poc com es pugui i aprofitar les nostres oportunitats». De tota manera, i malgrat el nivell del rival, Cuadrado es va mostrar «optimista».