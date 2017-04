Un desafortunat cadet manresà torna a caure

L'equip cadet del Catalana Occident va caure a casa contra el Sant Adrià per 75-86.



El duel va arrancar amb un alt nivell defensiu i bona eficàcia ofensiva per part dels bagencs, que van acabar el primer període amb nou punts de marge (20-11).



Amb l'inici del segon quart, però, l'equip visitant va accelerar la marxa i va poder capgirar el marcador gràcies al seu encert i al benefici d'errades del Manresa.



La represa va començar amb un ajustat 33-35, diferència que es va mantenir en gran part del període. No obstant, al tram final d'aquest tercer temps, el Sant Adrià va augmentar l'avantatge; una diferència que només va fer que crèixer fins al final del matx.