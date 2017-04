Un Igualada B molt desencertat ensopega a casa amb el Vilatorrada

L'Igualada B Alain Afflelou va encaixar una nova derrota a la seva pista, en aquesta ocasió davant el Vilatorrada, un rival directe de cara a la lluita per la permanència, que es va imposar per un resultat final de 57-61, en un matx entre dos conjunts de les nostres comarques.



En el primer quart els dos equips van estar molt desencertats de cara a cistella. Els igualadins, molt recolzats en tot moment pel nombrós públic assistent a les Comes, van controlar el seu rebot defensiu, però no van aconseguir córrer en cap moment (9-7 al final). En el segon període, els visitants van trobar l'encert exterior i van dominar completament el joc, i això els va permetre arribar a la mitja part de l'enfrontament amb quatre punts de marge (22-26).



En la segona meitat, els jugadors bagencs van aprofitar el desencert en el llançament del seu rival per agafar una màxima diferència de nou punts. A partir d'aquí, els anoiencs van reaccionar i es van situar a quatre punts al final del tercer quart (36-40). En els darrers deu minuts, els jugadors dirigits per Oliver Fernández van tenir més confiança que els igualadins i van sentenciar el partit quan faltaven dos minuts per al final, fent del tot inútil la darrera i tardana reacció local. En la propera jornada, l'Igualada B visitarà la pista del Sant Cugat, el diumenge 23 a les 19.15 h, mentre que el Vilatorrada rebrà el Sedis, un dia abans a la mateixa hora.