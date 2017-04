Un Joanenc desencertat empata contra el Fruitosenc

El Joanenc i el Fruitosenc es van repartir un punt en el partit que es va disputar a Sant Joan de Vilatorrada, on els locals van perdre l'estela del líder Can Trias, que va aconseguir una victòria i ja són a quatre punts.



El Joanenc va sortir sense intensitat, i el Fruitosenc ho va aprofitar per avançar-se en el marcador. Joan Barriga va rematar amb el cap una centrada provinent d'una jugada per la banda i va fer el 0 a 1. A partir del gol, els locals es van ordenar i van començar a jugar i a agafar el domini del matx. Minuts més tard, Delgado va rematar un centre de Sala des de la banda dreta per fer l'empat a 1. I així es va arribar al descans. En la represa, el Joanenc va ser el clar dominador i va convertir el partit en un atac i gol, però els grocs van estar desencertats i no van poder fer el gol de la victòria, mentre el Fruitosenc també va tenir la seva oportunitat en alguns contraatacs que va arribar a llançar davant la pressió dels locals.