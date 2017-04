La Joviat es complica la vida en perdre un partit anivellat

El Bàsquet Joviat continua sense allunyar-se de la zona baixa de la classificació en perdre per només dos punts contra un CB Cervera que va tenir en la seva jugadora americana Brown, amb 27 punts, va ser un maldecap per la defensa manresana.



El partit començava amb poca anotació per les dues bandes (7-12 minut 10). La igualtat era clara amb intercanvis de cistelles a les dues bandes. El resultat al descans era de 20-22.



Si la primera meitat havia estat anivellada, la segona encara ho va ser més. Les manresanes estaven bé en defensa però en atac erraven massa i al final ho van acabar pagant de forma cara ja que el rival no va perdonar. Ja ben entrat el darrer quart la Joviat va situar-se cinc punts a sobre i semblava que tenia el partit sota control, però llavors va aparèixer la figura de la visitant Brown, que va liderar la victòria visitant després de rebre una falta antiesportiva als darrers segons. La visita a la pista d'un CBS Barça que també és a baix serà determinant.