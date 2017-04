L'Artés remunta a la represa i encara aspira a la quarta plaça

L'Artés va aconseguir una nova victòria a la seva pista, en aquesta ocasió davant el Granollers, al qual es va imposar per un resultat final de 98-92. Amb aquest triomf, els bagencs es mantenen amb possibilitats d'aconseguir la quarta plaça, la darrera que donaria accés a la fase final d'ascens a la Lliga EBA. Perquè això passi, els artesencs haurien de guanyar els dos partits que resten i que el Vic o el Sant Cugat els perdessin.



El conjunt dirigit per Toni Ma-nyosas es va presentar al partit amb moltes baixes i amb algun jugador del filial a la convocatòria. En el primer quart els locals van estar realment fluixos en defensa, i això ho va saber aprofitar l'equip visitant per agafar vuit punts de marge (16-24). En el segon període, els bagencs van apujar el nivell defensiu, però el Granollers es va mantenir davant gràcies al domini del rebot ofensiu i l'encert des de la línia de tir lliure, que li va permetre agafar set punts de renda a la mitja part de l'enfrontament (47-54).



En la segona meitat els artesencs van pressionar encara més en defensa, i això els va permetre córrer, anotar cistelles fàcils al contraatac i capgirar el marcador, que al final del tercer quart reflectia un resultat de 74-68. En els dar-rers deu minuts els locals es van mantenir sòlids i es van endur una nova victòria, la setzena de la temporada. En la propera jornada, l'Artés rebrà a la seva pista el Sant Cugat, un dels seus rivals directes per la quarta plaça. El matx es posarà en marxa el dissabte 22 d'abril a les 20.45 hores.