L'equip català de Ferran Torreblanca no pot fer res per aturar l'Andalusia

La selecció catalana mini masculina, amb el jugador del Bàsquet Manresa 2015 Ferran Torreblanca a les seves files, no va poder fer res per aturar la potent selecció andalusa en el segon partit del Campionat d'Espanya mini per autonomies, que es disputa a la localitat andalusa de San Fernando. Els catalans van anar a remolc en l'electrònic des del principi del partit i ja no van tenir gaires opcions de victòria. Avui els catalans tanquen la fase de grups davant el País Basc i Castella i Lleó.