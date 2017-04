L'Esparreguera trenca una mala ratxa i suma els tres punts a la pista del Reus

L'Esparreguera va agafar aire en la seva lluita per la permanència després d'imposar-se al cuer de la categoria, el Reus. Els esparreguerins van saltar damunt la pista amb molta intensitat i fruit d'això van posar-se al davant amb el primer gol, 0-1. Els minuts passaven però cap equip era capaç de controlar el joc. Les defenses es van imposar als atacs i el marcador ja no es moure fins al descans, 0-1.



A la represa els jugadors de l'Esparreguera van encarrilar els tres punts amb un segon gol primerenc. Els reusencs van reaccionar al moment i van retallar distàncies, 1-2. Els jugadors visitants no es van posar nerviosos i van ser capaços de sentenciar el partit amb dos gols més, fins al definitiu 1-4.