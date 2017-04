L'Estudiantes manté el somni de ser als play-off després d'apallissar l'UCAM

L'Estudiantes va aconseguir una clara i important victòria contra l'UCAM Múrcia que encara no li fa perdre l'esperança de ser als play-off. Una espectacular ratxa d'11 triples de 18 intens a la primera meitat i la gran i intensa defensa a la represa van acabar treient de polleguera l'inestable conjunt murcià.



El partit va començar de forma irregular, amb un parcial de 5-0 establert per Jordi Grimau, però la rèplica de 0-6 va ser instantània. Els murcians van arribar a gua-nyar per 10 punts (15-25), però la gran inspiració local des de la línia 6,75 va capgirar el resultat i va donar una clara victòria.