Luis Enrique fa viatjar tota la plantilla a Torí, amb sancionats i lesionats inclosos, tret de Rafinha

El Barça viatjarà a Torí per jugar demà al camp de la Juventus amb tots els jugadors de la plantilla, tret de Rafinha, que va ser operat fa pocs dies d'una lesió al genoll dret i encara s'està recuperant. Així, jugadors que encara en tenen per setmanes, com Aleix Vidal o Arda Turan, i d'altres que no poden actuar per sanció, com Sergio Busquets, formen part de l'expedició, juntament amb els futbolistes del filial Carbonell i Aleñá, que ja van desplaçar-se a Màlaga.



Amb aquesta decisió, Luis Enrique pretén fer pinya de cara a un partit tan important, que arriba després d'una derrota que allunya l'equip de la lliga i que ha convertit la Lliga de Campions en la competició, de les dues grans, que ara sembla més possible, tot i la dificultat dels oponents, començant per una Juventus en forma, que voldrà obtenir un bon resultat demà a casa.





L'àrbitre de París



Ahir també es va saber que el col·legiat polonès Szymon Marciniak serà l'encarregat de dirigir el partit. Va ser el mateix que va arbitrar el PSG-Barça, amb 4-0 per als parisencs, amb una bona actuació de la seva part.