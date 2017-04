El Madrid sentencia en un final d'infart contra el Saski Baskonia

Un triple decisiu de Randolph i la nova exhibició de Doncic (15 punts i 13 rebots) van ser determinants per a la victòria del Reial Madrid contra el Baskonia. L'hongarès Hanga semblava sentenciar el partit amb un triple a pocs segons del final que situava el 77-80, però en l'acció següent Budinger cometia una innocent falta antiesportiva que va ser penalitzada amb cinc punts dels blancs (dos tirs lliures de Doncic i triple d'Anthony Randolph).



Amb 82-80, Hanga entrava a cistella i fallava, però abans rebia una clara falta que els àrbitres no van xiular i altre cop Randolph i Nocioni sentenciaven des de la línia de tir lliure.



Els darrers instants van ser un bon epíleg del que havia estat un partit jugat amb més ritme d'Eurolliga que no de lliga Endesa. El jove Doncic va tornar a exhibir-se mentre que pel bàndol rival van destacar Larkin i Beaubois.