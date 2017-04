La manca d'intensitat passa factura al cadet de la Joviat

El conjunt cadet de la Joviat va encaixar una nova derrota. Va ensopegar a la pista del JE Terrassa per un contundent 71-45.



L'inici de les jugadores manresanes va ser positiu; un primer període totalment dominat per la Joviat va provocar que al minut 15 de partit el marcador presentés un 21-27 favorable a les bagenques.



Però les errades van arribar. La manca de concentració i d'intensitat defensiva per part de la Joviat va permetre a les locals fer un parcial de 13-0 que va canviar per complert el ritme del partit.



Les lesions manresanes també van ser un parany per l'equip, que no va poder retrobar-se amb l'actitut inicial i que, a partir de la segona meitat, va caure en picat.



Les locals es van beneficiar de la manca de concentració manresana i, després d'haver capgirat el resultat, van ampliar distàncies fins als 26 punts de diferència que van tancar l'enfrontament.