El Manresa planta cara i treu un bon empat davant el tercer classificat

El Manresa juvenil B segueix remant contracorrent amb l'objectiu de la salvació. Davant el Junior, tercer classificat de la lliga, va fer un dels seus millors partits, tot i només treure un empat.



A banda d'un error inicial que va suposar el primer gol dels visitants, els de Juan Carlos Cazorla van ser superiors durant tot el partit, malgrat no aprofitar les ocasions per endur-se el triomf. Al 78, una pilota morta a l'àrea manresana, significava l'empat del júnior. El proper rival del Manresa serà el Can Rull.