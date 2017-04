El Manresa segueix en ratxa i s'endú la victòria tot i patir al camp del Mollet

Dolç, molt dolç. El Manresa segueix passant pel millor moment de la temporada i va tornar a guanyar. I dels últims cinc partits, ha obtingut 13 dels 15 punts possibles. Un botí que permet allunyar-se de les places de descens.



El Mollet i el Martinenc van disputar un enfrontament on va predominar la igualtat. Els locals van estar molt ben col·locats tàcticament al llarg de tot el partit. Els manresans van intentar desfer l'ordre tàctic del Mollet, però els hi va costar, i molt. Els homes d'Albert Garcia van intentar buscar escletxes a les bandes. Van aconseguir bons atacs pels laterals, però les centrades no trobaven cap rematador. A pilota parada, el Manresa va avisar, però va enviar unes quantes rematades a fora. El Mollet també va generar alguna ocasió de gol, però sense gaire perill. El porter Roman estava ben col·locat i va aturar un bon cop de cap d'un davanter local. El Manresa va dominar en forces moments al llarg del partit. Tenien la possessió de la pilota, però no concretaven cap ocasió. Els hi va mancar l'última passada en els darrers metres, que són decisius per aconseguir marcar gol.



En el minut 75, una expulsió va marcar el curs del partit. Abans que s'executés el córner, hi va haver un forcejament entre un jugador del Mollet i Alejandro. Alejandro va rebre un cop de colze i s'hi va tornar amb un cop a la cara de l'adversari, l'àrbitre ho va veure i va expulsar, immediatament, el jugador de l'equip visitant, que es va quedar amb deu jugadors quan quedaven 15 minuts més l'afegit per acabar el matx.



A partir d'aquest moment, els locals van voler aprofitar la superioritat numèrica i es van llançar a l'atac per endur-se els tres punts. El Manresa es va arreplegar darrere i va resistir a les envestides ofensives del Mollet. Els manresans van aprofitar que el Mollet havia deixat espais a darrere, i van trenar un contraatac esplèndid que va néixer dels peus de Soriano, el qual va enviar una pilotada a l'esquena de la defensa rival i Burel va superar el porter en el 82'. Amb el 0-1, el Mollet va apostar encara més pel joc ofensiu i va seguir atacant per esgarrapar, almenys, l'empat. Llavors, el Manresa va elaborar un altre contraatac que podia haver deixat sentenciat l'enfrontament, però no van saber definir bé. El Manresa s'allunya del descens però en els pròxims partits han de jugar contra equips de la part alta com el Sants, l'Horta i l'Andorra.