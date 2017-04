Mascherano: "Volem treure un bon resultat per definir a Barcelona"

El futbolista argentí del Barcelona Javier Mascherano va assegurar aquest dilluns que el seu equip, que es jugarà aquest dimarts contra el Juventus en l'anada dels quarts de final de la Lliga de Campions vol "treure un bon resultat" a Torí per facilitar la feina en la tornada del Camp Nou.

Mascherano va reconèixer a més que la parella de davanters argentins del Juventus, Gonzalo Higuaín i Paulo Dybala, són futbolistes que poden "trencar un partit en una sola jugada", en la roda de premsa prèvia al xoc europeu d'aquest dimarts.

L'internacional argentí va declarar a més que el seu equip haurà de sortir demà amb la correcta determinació perquè fallar en aquest aspecte en aquests partits "penalitza massa".

"No tenir un bon partit ens penalitza massa així que esperem tenir un gran partit que ens acosti al nostre joc. Volem treure un bon resultat per definir a Barcelona", ha assegurat Mascherano.

L'internacional argentí ha mostrat molt respecte pel Juventus i ha destacat el poder dels torinesos al seu camp, on no perden des de fa 21 partits europeus.

"S'ha d'intentar tenir en compte que ens enfrontem a un equip molt poderós, que a casa seva juga bé, té bons números i d'entrada començaran amb ganes. Cal jugar bé en totes les línies, hem de ser nosaltres mateixos, ser reconeixibles en el nostre joc", ha explicat.

Mascherano s'enfrontarà amb dos jugadors amb els quals comparteix vestidor a la selecció argentina i ha dit que haurà de concedir-los pocs espais.

"Tant Gonzalo (Higuaín) com Paulo (Dybala) són dos grans jugadors. Tinc la sort de conèixer-los i conec la seva qualitat. S'ha de posar una atenció especial en aquests jugadors. Són futbolistes que poden trencar un partit en una sol jugada. No espanten però els tenim molt respecte", ha assegurat.

Preguntat sobre la possibilitat que el brasiler Neymar Júnior rebi dues jornades de sanció després de la seva expulsió en el duel de la lliga contra el Màlaga i que, de pas, es perdi el clàssic contra el Reial Madrid, Mascherano ha contestat que en altres casos aquestes reaccions van ser castigades amb una sola suspensió.

"S'haurà de veure què passa, hi ha hagut altres jugadors que només van rebre una jornada de suspensió, això es veurà. És molt fàcil parlar asseguts en una butaca i molt difícil prendre decisions al camp", ha afirmat, referint-se al fet que Neymar hagi aplaudit el col·legiat després de rebre la vermella.

"Quan algú està malament o entra en dificultat, nosaltres l'acompanyem", ha afegit.

Pel que fa als rumors que van situar Mascherano lluny del Barcelona l'estiu passat, l'argentí ha dit que està molt orgullós per estar en el club català i que no pensa sortir-ne.

El defensa ha admès a més que no sap si jugarà de titular en el partit de demà encara que ha destacat que se sent còmode en totes les posicions en les quals l'ha alineat Luis Enrique aquest any.

"M'he anat adaptant jugant per la dreta o de marcador lateral en algunes ocasions i amb el temps em sento cada vegada més còmode. De pivot al Barcelona no hi he jugat gaires vegades però sempre he dit que és la meva posició originària i en la qual més m'agrada jugar", ha dit.