El Nàstic cadet no brilla però resol contra el Gavà

El Nàstic cadet no va fer un dels seus millors partits, però la dinàmica positiva que té en els últims enfrontaments li va permetre obtenir els tres punts. Els bagencs guanyaven per 3-0 al minut 33, però no tenien el control del partit i abans del descans el Gavà es posava amb el 3-2. A la segona part, mateixa tònica amb un Nàstic més profund però poc encertat i un Gavà que no es rendia. Finalment tres punts i a esperar el proper rival, el Badalona.