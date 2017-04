El Nàstic juvenil es desfà del Girona B i es manté en la lluita per l'ascens

FC Girona B/GIM. Manresa



El Nàstic juvenil manté el pols en la lluita per l'ascens a Divisió d'Honor. Els escapulats han tornat a guanyar després de set jornades sense conèixer la victòria. Els principals rivals no han fallat i haurà de seguir sumant punts si no vol despenjar-se de l'ascens.



Pel que fa al partit, els manresans van sortir molt endollats, dominant per complet al conjunt gironí. Malgrat la gran quantitat d'ocasions per fer gol, els visitants tan sols van poder fer una diana al primer temps.



A la represa, els escapulats posaven el 0-2 només començar i tot indicava que serien 45 minuts plàcids. Però, al minut 59, els gironins retallaven diferències i posaven pressió als de Carlos López.



El conjunt local va fer un pas endavant als darrers minuts del partit i es va abocar a l'atac en busca de l'empat. Els manresans van saber aguantar en defensa i van disposar d'alguna jugada al contraatac. Precisament d'aquesta manera arribava el gol de la tranquil·litat pels escapulats.



Els bagencs ja pensen en el seu proper rival, el Mataró, una bona oportunitat per seguir sumant punts de cara a l'ascens.