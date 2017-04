La Penya trenca la bona ratxa de l'Herbalife i s'allunya del descens

El Divina Seguros Joventut va sumar ahir una balsàmica victòria contra un Herbalife que va veure trencada la seva ratxa de vuit victòries seguides. Així, els de Diego Campo sumen 9 triomfs i s'allu-nyen a una victòria de la zona de descens que ara ocupa el Río Natura Monbús.



Liderats per Bogdanovic i Jordan, els verd-i-negres van dominar sempre amb diferències que van rondar els 15 punts. Una acció de 4 punts d'un inspirat Kuric (23 punts) va situar els canaris a nou punts (55-46) en el tram final del darrer quart, però dos triples seguits de Gielo i Sàbat van tornar a obrir una escletxa que ja va ser determinant per al resultat final.



Al final, als verd-i-negres no els van aparèixer els nervis d'altres partits i van acabar obtenint un triomf clau per a la permanència.