El Petro Pintó sentencia a la primera meitat i es consolida a la part alta

El Petro Pintó va complir els pronòstics i no va patir gens ni mica per derrotar al penúltim classificat de la categoria, el Barça CBS B. El partit ja va quedar vist per sentència a la primera meitat amb un parcial al descans de 34-7 favorable a les noies de de Josep Riera. La seva gran defensa va propiciar multitud d'accions ràpides al contracop acabades en cistella.



A la segona meitat, amb la lògica diferència al seu favor, el nivell va baixar un xic i la defensa en zona del Barça va provocar algun problema, però el triomf de les fruitosenques mai va perillar.