Rice decideix en un altre partit per oblidar del Barça

El triple del base del FC Barcelona Lassa Tyrece Rice a nou dècimes per al final del partit entre els blaugrana i el Saragossa va decidir un duel dramàtic. Aquesta victòria permet als de Bartzokas fer un pas important per assegurar-se els play-off mentre que els aragonesos continuen lluitant per evitar el descens.



El Barça va començar el partit amb un joc molt elèctric davant la bona defensa aragonesa. Vuit punts del visitant Benzing van ser clau per controlar un Barça que vivia de la feina de Tyrece Rice i Stratos Perperoglou.



Semblava que els locals podrien trencar el partit amb un parcial de 13-4, però els visitants no van defallir i s'arribava al descans amb un ajustat 46-40. A la segona meitat les tornes no van canviar. A la inspiració de Rice i a la d'un cada cop millor Vezenkov, es trobava la rèplica del visitant Jelovac, que va fer 25 punts.



Bellas empatava a 88 a deu segons fins que el base Rice sentenciava al final.