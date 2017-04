Salvació complicada però no impossible per a l'Avià

L'Avià segueix encallat al pou de la classificació amb només 24 punts. Però dissabte va aconseguir sumar els tres punts després d'encadenar catorze partits sense fer-ho. Saben que somiar és gratis, però el gust de victòria sempre puja la moral i, fins que no ho diguin els números, seguiran tenint opcions de mantenir-se a Primera Catalana.



Per finalitzar la lliga, queden 18 punts en joc. La situació ideal i, ara per ara, força complicada, seria atrapar el San Juan de Montcada, que va 13è i la seva és l'última plaça que els garanteix seguir un any més a la categoria. Però el tenen a vuit punts de distància.



Una altra opció més factible seria aspirar a la plaça de promoció de descens que la marca el Ripollet, que està a cinc punts. El límit del precipici. Però, per optar a aquesta plaça,han de superar el Masnou (26 punts), la Fundació Privada Hermes (26), i el Tona (28).



El calendari de l'Avià és costerut. Els quatre pròxims partits es veuran les cares amb equips que estan classificats entre els vuit primers: Llagostera, Martinenc, Mollet, i Horta. Amb l'afegit que han de visitar el camp del líder, l'Horta. En les dues darreres jornades rebran el Manresa i tancaran la competició a casa del Ripollet.