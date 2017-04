El Solsona veu escapar-se tres punts d'or davant un rival directe

El Solsona va deixar escapar una oportunitat d'or per posar pressió el Tàrrega i aspirar a la segona posició que garanteix la promoció d'ascens a Primera Catalana. Els solsonins, tercers a la taula classificatòria, van visitar el difícil camp del Torrefarrera, que va quart, i no es van poder endur els tres punts malgrat les bones ocasions que van tenir. Els locals van sortir concentrats i amb ganes de batre el Solsona ja des de l'inici de l'enfrontament i van aconseguir marcar al minut 1. Aquest gol va deixar tocat als visitants, que van encaixar el 2 a 0 en el 30'. Tot i així, estava sent un matx molt igualat amb ocasions d'ambdós conjunts, però que els solsonins no van saber materialitzar. La recompensa a la bona feina feta en atac va arribar al 60' amb el gol de Rodríguez. El Solsona tenia temps de sobre per revertir el marcador, però no va poder. Els visitants es van mostrar insatisfets per l'actuació arbitral. Consideren que va ser determinant en el resultat final.