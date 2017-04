Els tirs lliures donen la victòria al Physic Igualada en un matx molt anivellat

El Physic Igualada va aconseguir una nova victòria a la seva pista, en aquesta ocasió davant el Palma Air Europa balear, al qual es va imposar per un resultat final de 89-86.



En el primer quart els jugadors igualadins van estar molt encertats en el llançament exterior (van anotar cinc triples en els instants inicials) i van tenir una gran intensitat defensiva, que els permetia recuperar pilotes i anotar cistelles fàcils (27-16 al final). En el segon període els homes dirigits per Jordi Martí van seguir encertats, però els balears van reaccionar i van arribar a la mitja part de l'enfrontament amb set punts d'avantatge en l'electrònic (49-42).



En la segona meitat la defensa visitant va ser capaç de col·lapsar completament els locals, que tenien molts problemes a l'hora d'anotar. Al final del tercer quart, el Palma va capgirar el marcador i es va situar dos punts per sobre (63-65). En els darrers deu minuts es va viure un frec a frec constant entre les dues formacions, i el matx es va haver de decidir al final i des de la línia de tir lliure, on els anoiencs van estar més encertats i es van endur un nou triomf, el dotzè de la temporada. En la propera jornada, el Physic Igualada visitarà la complicada pista del Castelldefels, que acumula dues victòries menys que els anoiencs. El matx es posarà en marxa el proper dissabte 22 d'abril a partir de les set de la tarda.