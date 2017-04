El Barça confirma Llaneza com a nou director d'observadors

El Barça Lassa va anunciar ahir la contractació de Juan Llaneza com a nou director d'observadors de la secció, que fa poc es va reforçar amb la incorporació de l'exjugador Nacho Rodríguez com a director de gestió.



Llaneza, nascut a Mieres (Astúries) fa 54 anys, controlarà el mercat nacional i internacional amb la mirada posada en el primer equip, i també col·laborarà amb Pere Capdevila, ara director tècnic del bàsquet formatiu barcelonista, en la captació de talents per als equips inferiors del Barça.



Aquesta serà la segona etapa de Llaneza al Barça, ja que del 1993 al 1998 va ser entrenador de les categories inferiors, així com director tècnic del bàsquet base. Més recentment va ser director esportiu del Bàsquet Sevilla, del 2008 al 2014, per al qual va reclutar jugadors com l'exblaugrana Tomas Satoransky o Kristaps Porzingis, ara a la NBA, entre d'altres.