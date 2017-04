Juventus-FC Barcelona: el Barça vol aprofitar la segona vida

Amb la lliçó apresa del 4-0 que va rebre al Parc dels Prínceps de París i que el va obligar a protagonitzar una èpica remuntada al Camp Nou davant el PSG (6-1), el Barça visita aquest vespre Torí l'objectiu de no repetir els errors en els quarts de final de la Lliga de Campions contra la Juventus.

L'equip blaugrana no vol malgastar la vida extra que va aconseguir, sobretot quan les possibilitats de revalidar el títol de lliga han disminuït amb l'ensopegada a Màlaga. L'objectiu, per tant, és portar l'eliminatòria de quarts al Camp Nou amb un resultat que no l'obligui a una nova gesta.

El Barça afronta el duel d'aquest vespre sense Sergio Busquets, sancionat, fet que obligarà Luis Enrique a retocar l'onze titular i potser el sistema: el dubte és si Luis Enrique farà servir el 4-3-3 més clàssic o recuperarà el sistema que més bons resultat li ha donat les últimes setmanes, el 3-4-3. En tot cas, sembla que el paper de Mascherano serà clau: dependrà de si juga de pivot defensiu com a recanvi de Busquets o si ho fa de central, i el discutit André Gomes podria entrar al mig del camp.

«Busquets és vital per a nosaltres», va admetre el tècnic barcelonista, Luis Enrique, «els números mostren la seva importància dins de l'equip, però estem capacitats per substituir-lo; és normal que els jugadors rebin targetes».

«M'he anat adaptant a jugar per la dreta o de marcador lateral algunes vegades, i amb el temps m'hi sento cada vegada més còmode. De pivot al Barcelona no hi he jugat gaires vegades, però sempre he dit que és la meva posició originària i en la qual més m'agrada jugar», va explicar Mascherano sobre la posició.

El record de la final de Berlín



Luis Enrique també va assegurar que el duel amb la Juventus «no tindrà res a veure» amb la final de Berlín del 2015, en què el Barça va guanyar la Lliga de Campions. L'asturià va explicar que la final de fa dos anys li porta «records positius» però no es pot extrapolar al duel partit d'avui. «Tant la Juventus com nosaltres arribem en un bon moment i amb la il·lusió de passar l'eliminatòria», va afegir Luis Enrique, que va destacar els registres «espectaculars» del conjunt italià al seu camp, on acumula 21 partits europeus sense perdre. Tot i així, va assegurar que el Barça sortirà a «buscar la victòria des de l'inici».

La Juventus arriba en estat d'eufòria a aquests quarts de final, després de segellar l'accés a la final de la Copa italiana i de blindar el lideratge a la lliga. Ara, l'equip bianconero busca alimentar el seu somni de guanyar un trofeu europeu que li falta des del 1996.

Al davant tindrà un Barça que s'ha convertit en la bèstia negra del seu tècnic, Massimiliano Allegri: va perdre les dues eliminatòries que va disputar quan entrenava el Milan i va caure en la final de Berlín de fa dos anys.

Els italians buscaran venjar-se d'aquesta derrota i ho faran encomanant-se al 4-2-3-1 que li ha permès trobar un bon equilibri entre solidesa defensiva i poder ofensiu. Un dels dubtes és la presència de l'exbarcelonista Dani Alves al lateral dret, on competeix amb el suís Lichtsteiner.

La Juventus i el Barça s'han enfrontat set vegades, amb dues victòries per als italians, dos empats i tres victòries dels catalans. Els bianconeri només van eliminar el Barça en els quarts de final de la Lliga de Campions del 2003, i els blaugrana es van imposar en els quarts del 1991 i en les semifinals del 1986, a més de la ja citada final del 2015.

Sobre la sanció a Neymar



L'altre tema de conversa ahir a Torí, a banda dels quarts de final de la Champions, era la possible sanció a Neymar després de la seva expulsió a Màlaga en lliga. «Caldrà veure què passa, hi ha hagut altres jugadors que només van rebre una jornada de suspensió». És molt fàcil parlar asseguts a la butaca i molt difícil prendre decisions en aquells moments», va dir Mascherano. «A vegades ens equivoquem, a mi m'ha passat».