El Betis fa fora Tabak i fitxa el tècnic català Alejandro Martínez

El Betis Energía Plus, un dels equips que lluita per evitar el descens de la lliga Endesa, va anunciar la destitució de l'entrenador, el croat Zan Tabak, i va anunciar l'arribada del català Alejandro Martínez per revitalitzar l'equip, que dissabte va perdre amb el Bilbao i té un balanç de 8-18.



«La mala ratxa de resultats ha determinat que el club verd-i-blanc busqui un canvi que pugui revertir la situació quan queden sis jornades per acabar la fase regular de la lliga Endesa», va explicar el Betis en un comuniat.



I pocs minuts després va fer oficial l'arribada d'Alejandro Martínez, procedent de Mèxic, on aquesta temporada ha entrenat els Sols de Mexicali, amb qui ha estat subcampió de lliga.



Martínez ja té experiència a la lliga ACB: hi va debutar la temporada 2012-13 amb el CB Canàries, equip que dirigia des del 2004 i amb qui va aconseguir l'ascens des de la LEB 2. El barceloní va dirigir el conjunt canari fins el novembre del 2015, quan el va deixar per un petit problema mèdic. A més, ha estat seleccionador espanyol sub-17 i sub-18 i va ser ajudant de Juan Antonio Orenga a la selecció espanyola sub-20.