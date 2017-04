Buffon lloa el trident: «el millor és que tots són altruistes, tenen una actitud bona»

El tècnic de la Juventus, Massimiliano Allegri, va lloar el Barça i va assegurar que «continua sent el millor equip», encara que va subratllar que els torinesos han de creure en la possibilitat d'eliminar-los. Allegri va tenir bones paraules per Messi, Suárez i Neymar: «té aquells tres davanters que garanteixen gols». Allegri també va comparar la seva estrella, Paulo Dybala amb els davanters rivals: «ha crescut molt i ara ha canviat de posició. Però són tres jugadors diferents. Messi és el millor del món, i fa temps que ho és. Dybala és jove, pot créixer molt, i crec que amb Neymar podran ser els millors en el futur».



El trident del Barça també espanta el porter de la Juventus, Gianluigi Buffon: «no sé quants equips juguen amb tres davanters com el Barcelona. No vull faltar al respecte a ningú, però un equip que té Messi, Suárez i Neymar té una força demolidora. Qualsevol entrenador voldria tenir-los». A més, va destacar que «el millor és que tots són altruistes, tenen una actitud bona. Hi ha molt respecte, s'ajuden, es passen la pilota».