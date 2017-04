El CA Igualada i l'Avinent Manresa, primer i tercer al català per equips

El Campionat de Catalunya de clubs va disputar la seva primera jornada diumenge. A la competició hi van participar 33 clubs, distribuïts en cinc grups, que participen en diferents pistes del país català amb la suma global dels resultats. El CA Igualada Petromiralles i l'Avinent Manresa es van desplaçar fins a les Basses de Lleida per participar en una prova on els igualadins van assolir la puntuació més alta per Taula Internacional de tots els grups del Campionat. Els anoiencs, amb 25.835, van superar el FC Barcelona amb 25.566 punts i l'Avinent Manresa i el Cornellà Atlètic, ambdós amb 25.304.





Una jornada intensa a Lleida



A banda d'igualadins i manresans, a la capital del Segrià també hi van participar la UA Lleida, tercer amb 23.503, el CA Tarragona amb 17.579, l'Esportiu Penedès, cinquè amb 15.295, i el Dinami-K de Vilanova i la Geltrú, sisè amb 11.295 punts. La UA Montsià amb 10.876 p. i el CA Terres de l'Ebre amb 9.307 participaven en el Critèrium Català.



Entre la brillant actuació global dels atletes igualadins, cal destacar els doblets assolits per Iván Zarco i Abdessamad Oukhelfen en els 5.000 metres llisos, per Jordi Y. Matsuoka i Aleix Marín en salt de llargada, i per Santi Ramos i Eduard Fàbregas en salt d'alçada. També va destacar el nou rècord d'Igualada en la perxa femenina, assolit per Cora Salas, amb un registre de 3,50 metres. Així com els primers llocs de Naima Ait Alibou en 800 metres llisos, d'Adrià Bertran en javelina, i de Josep Martí en 5.000 metres marxa, entre altres importants classificacions i registres personals.



Pel que fa a l'Avinent Manresa, els seus equips absoluts van debutar a l'aire lliure, i van oferir una bona versió en conjunt. La segona posició al grup A i la tercera en el global van reafirmar les sensacions positives mostrades a la matinal de Lleida.



Una de les taques negres de la jornada per al club manresà va ser la desqualificació del seu marxador juvenil Ton Guitó, en el moment que liderava la prova dels 5.000 metres marxa. Els jutges van penalitzar el fet de trepitjar la línia interior. Una decisió que va marcar la jornada dels bagencs, ja que va suposar la pèrdua de 700 punts IAAF (Associació Internacional de Federacions d'Atletisme) que haurien situat el conjunt manresà al capdamunt de la classificació. Tot i això l'equip va saber respondre a l'imprevist i ho va arreglar amb una gran actuació conjunta. Cal destacar les victòries de Meritxell Soler en 5.000 metres (18.10.00), d'Alba Estévez en disc (34,22 metres), de Mònica Clemente en perxa (3,50 metres), Laia Solà als 200 metres (26,23 segons), i Martí Ambrós en els 400 metres tanques (57,95 segons).



La segona jornada del Campionat de Catalunya per equips es disputarà el proper dissabte 22 d'abril i serà una bona oportunitat per tornar a veure atletisme de qualitat a la ciutat d'Amposta.