Competició sanciona Neymar amb tres partits i es perdrà el clàssic

El brasiler no jugarà contra el Madrid.

El brasiler no jugarà contra el Madrid. Jorge Zapada

El Comitè de Competició de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha decidit sancionar amb tres partits el davanter brasiler del Barcelona Neymar da Silva, per la seva expulsió en el partit de la passada jornada de Lliga contra el Màlaga a La Rosaleda (2-0).

Competició ha castigat el jugador amb un partit per doble amonestació i consegüent expulsió i amb dos més per infracció de l'article 117 del Reglament Disciplinari.

A l'espera del possible recurs del club davant el Comitè d'Apel·lació i fins i tot després davant el Tribunal d'Arbitratge Deportivo (TAD), Neymar es perdria els partits de les següents jornades de Lliga.

Dissabte que ve dia 15 al Camp Nou contra la Reial Societat (20.45 hores), el clàssic de la jornada 33 al Santiago Bernabéu, diumenge dia 23 (20.45) i el següent contra Osasuna, dimecres 26 (19.30).

Neymar va ser expulsat després de veure dues targetes grogues en l'última jornada de Lliga contra el Màlaga, la primera en el minut 27, per "no respectar la distància reglamentària en l'execució d'un tir lliure, després d'haver estat advertit prèviament", i la segona en el minut 65, "per tirar a terra un contrari en la disputa de la pilota", segons l'acta arbitral.

El col·legiat extremeny Jesús Gil Manzano també va reflectir en el document, en l'apartat d'altres incidències, que Neymar "després de ser expulsat i quan estava a punt d'entrar al túnel de vestidors, es va dirigir al quart àrbitre aplaudint-lo".