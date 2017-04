L'anglès Tony Adams és el recanvi d'Alcaraz a la banqueta del Granada

El Granada CF va destituir ahir el tècnic Lucas Alcaraz «per la situació de l'equip», penúltim set punts per sota de la permanència a Primera, i va situar com a entrenador l'anglès Tony Adams, que fins ara s'encarregava de la direcció esportiva del club.



«Després de valorar la situació en què està l'equip i les sensacions que transmet després dels últims resultats obtinguts, el Granada CF ha decidit donar per conclosa l'etapa de Lucas Alcaraz i el seu cos tècnic al capdavant del primer equip», va anunciar el club.



Alcaraz, que a principi d'any va ampliar el seu contracte amb el Granada per a la pròxima campanya, acaba la seva tercera temporada a l'entitat després d'haver sumat només un punt en les sis últimes jornades. Aquesta mala ratxa manté l'equip penúltim i amb poques opcions de salvació, ja que té 7 punts de desavantatge respecte del Leganés, que marca la permanència.



El seu recanvi, Tony Adams, és vicepresident de DDMC, l'empresa esportiva del president del club, el xinès John Jiang. Adams, que fins ara exercia com a màxim responsable esportiu del Chongqing Lifan xinès, club també propietat de Jiang, va reemplaçar al Granada el també acomiadat Javier Tor-ralbo Piru, que era des de l'estiu el director esportiu.