El manresà Lluís Riera obté el triomf en Mx2 a Olvan

La localitat berguedana d'Olvan va acollir la segona prova del Campionat de Catalunya de Motocròs amb 70 pilots participants. La matinal de diumenge va tenir com a protagonistes els pilots de les categories MX Elit, MX1, MX2, MX3, MX4 i MX5.



El pilot manresà del MC Can Taulé, Lluís Riera, va ser el vencedor amb la seva Yamaha en la categoria MX2. Riera es va imposar clarament en les dues mànegues.



Per la seva banda, Nil Pons i Oriol Oliva amb Kawasaki van obtenir la segona i tercera posició. El campionat en aquesta modalitat està liderat fins ara per Lluís Riera amb 82 punts, a vint de distància d'Oriol Oliva, que té 62 punts i és segon.



Pel que fa a la categoria MX1 Elit, el pilot santfruitosenc Ramon Bucart, del Moto Club Can Taulé, va finalitzar en la cinquena posició amb la seva KTM. En acabar les dues curses va ser cinquè i setè, respectivament.



El guanyador de la categoria va ser el pilot d'Husqvarna Nil Arcarons després de vèncer en les dues mànegues. El mateix Arcarons és el líder del Campionat català amb 100 punts, mentre que el santfruitosenc Bucart és cinquè a la general amb 39 punts i a 61 de la primera posició.



En Mx1 el triomf va ser per al pilot de Mediona Xavier Ferrer. El protagonista en MX3 va ser Àngel Davins, Gerard Mas en Mx4 i Xavier Costa en MX5.



La pròxima parada del campionat serà el 7 de maig, al circuit lleidatà de Rufea.