Neuer torna a entrenar-se abans de rebre el Madrid

El porter del Bayern de Munic, Manuel Neuer, va tornar a entrenar-se ahir amb el grup després d'haver estat baixa els tres últims partits per una lesió al peu, mentre que el golejador Robert Lewandowski no va ser sobre el camp després d'haver rebut un cop a l'espatlla en el partit de dissabte contra el Dortmund.



No obstant això, l'absència del polonès Lewandowski, segons el Bayern, era a causa d'una mesura de precaució, i la seva participació en el partit de demà contra el Reial Madrid, en l'anada dels quarts de final de la Lliga de Campions, a Munic, no està en perill. «Es tracta només d'un cop, encara fa una mica de mal, però dimecres estaré al cent per cent», va assegurar Robert Lewandowski.



Qui sí que causarà baixa per al partit contra el Madrid és el central Mats Hummels, per una lesió al peu en l'entrenament de diumenge. A la sessió preparatòria d'ahir, dos dies abans del partit, també va estar absent Javi Martínez, que es va exercitar al gimnàs. L'holandès Arjan Robben, ex del Madrid, va participar només 25 minuts en l'entrenament, i David Alaba va fer exercicis en solitari.





Carvajal, dubte per a Zidane



Al Reial Madrid, el lateral dret Dani Carvajal, amb molèsties al bessó dret, va ser la gran absència d'un entrenament a la ciutat esportiva en què s'esperava tota la plantilla a disposició de Zinedine Zidane, excepte els lesionats Raphael Varane i Pepe. Carvajal no es va entrenar perquè arrossegava unes molèsties i Zidane no vol forçar cap titular ara que té la baixa de dos dels seus centrals.