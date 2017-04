Aficionats de Dortmund i Mònaco s'agermanen per donar "un missatge al món"

Les aficions del Borussia Dortmund i del Mònaco es van mostrar disposades a agermanar-se davant del terrorisme, després de l'atac ahir a l'autobús de l'equip de la Bundesliga i la cancel·lació del partit de Lliga de Campions , mentre la cúpula esportiva cridava a enviar un "missatge al món".



"No juguem per nosaltres avui, sinó per a tothom", ha apuntat el director esportiu del Dortmund, Hans-Joachim Watzke, en un comunicat difós en alemany i en francès, on va insistir en la determinació de l'entitat a no "doblegar-se davant el terror ".



"És clar que els acollirem a casa. Avui o tot el cap de setmana. Avui no hi ha rivalitat futbolera ni por. Aquesta tarda tornarem tots a l'estadi a veure el partit cancel·lat ahir", sostenia, al seu costat, Rüdiger Wallais, amb la samarreta i la bufanda del Dortmund, tots dos compartint cerveses en un bar de l'estació central.



Les mostres de companyonia van ser ahir la resposta general i espontània dins de l'estadi en el qual milers de persones esperaven l'inici del partit, amb la tribuna de l'afició visitant corejant "Dortmund, Dortmund", mentre es tractava de seguir, per megafonia o per telèfon mòbil, les informacions sobre els fets.



A això va seguir una marea d'ofertes d'allotjament, tant de la direcció del club de la Bundesliga com de veïns d'aquesta modesta ciutat de la conca del Ruhr, perquè els seguidors del Mònaco es quedessin una nit a la ciutat i assistissin al partit, ajornat a aquesta tarda.





Borussia Dortmund fans Hosting the travelling AS Monaco fans last night. Class. ????????



The Beautiful Game. ?? #bedforawayfans pic.twitter.com/CjyAbGPlxF „ Premier League (@EPLBible) 12 d´abril de 2017

La policia ha reforçat el dispositiu de seguretat a tota la regió, no només a la ciutat de Dortmund, perquè es parteix de la base que aquesta tarda es desplaçaran a aquesta localitat aficionats al futbol de tota la conca del Ruhr."No només estem agermanats avui Dortmund i Monaco. També ens arriben missatges de solidaritat del Schalke o del Mönchengladbach", apuntava una tercera aficionat al costat del francès i l'alemany en al·lusió a la tradicional rivalitat entre aquests tres clubs de la Bundesliga, els derbys solen ser considerats d'alt risc.La direcció del Borussia Dortmund va informar que hi haurà grans mesures de seguretat a l'estadi i va assenyalar que no es podrà entrar amb motxilles, i alhora ha demanat als aficionats que vagin amb temps abans de la trobada, que començarà a les 18.45 hores (16.45 GMT ), atès que els controls previs a l'entrada seran més llargs de l'habitual.