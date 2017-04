Arnau Rovira només pot ser sisè a la final dels 400 lliures

El nedador manresà del CN Sant Andreu, Arnau Rovira, va ser sisè ahir a la final dels 400 metres lliures, en l'última jornada dels campionats d'Espanya de primavera que s'han fet a Pontevedra. Ara fa quatre anys, a la mateix piscina, Rovira es va proclamar campió amb un temps de 3.54.92 que ahir l'hauria deixat en la mateixa posició en què va acabar, fet que demostra l'evolució d'aquesta prova en el darrers anys.



La victòria va ser per a Miguel Duran, del CN Sabadell, amb un temps de 3.48.97, davant d'Ahmed Mathlouthi, company de Rovira al Sant Andreu, amb 3.53.54, i de Juan Salador Durán, del Canoe, amb 3.53.95. D'aquesta manera, Rovira no va poder superar el quart lloc en els 200 metres de diumenge, el seu millor resultat en el certamen.





Cubillas, sisè en 200 esquena



En la mateixa distància, el manresà del CN Sabadell va quedar eliminat a les sèries del matí amb 4.12.40. Cubillas va tenir el seu millor moment en aquests campionats en la seva especialitat, els 200 metres esquena, en què va obtenir una brillantíssima sisena posició amb 2.04.55, a poc més de dos segons del podi. Cubillas també va ser sisè en la final B dels 200 metres estils, amb la qual cosa mira el futur amb optimisme gràcies a la seva joventut.





Deu mínimes de Belmonte



De la jornada d'ahir, en general, van destacar els èxits de dues de les naus insígnies de la natació estatal, Mireia Belmonte i Jessica Vall. La primera ha obtingut deu marques mínimes per participar en els mundials de Budapest. Ahir ho va fer en els 400 metres lliures amb un temps de 4.06.77, després de firmar una altra exhibició. Per la seva banda, Vall va assolir el seu segon bitllet després de guanyar amb autoritat la seva prova favorita, els 100 metres braça, amb un temps de 2.25.17.