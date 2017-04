El bagenc Ferran Hernández se situa líder en solitari a la Copa Honda

El jove pilot de Castellnou de Bages Ferran Hernández ha començat com un tro la temporada i s'ha situat líder en solitari de la Copa Honda CBR 300. Hernández es va imposar en les dues darreres curses disputades al circuit de Jerez. Després de fer els millors entrenaments cronometrats, Hernández va dominar la primera cursa però va haver de lluitar amb els atacs dels seus rivals Gómez-Caro i Nicolás Hernández, que van arribar a situar-se primers. Aquest, però, va veure's involucrat en una caiguda amb Guillem Erill i va donar via lliure per al triomf d'Hernández, amb una dècima sobre Aarón Ruiz.



En la segona prova, el bagenc va haver de fer un darrer atac per vèncer la resistència que fins a aquell moment havien mostrat Guillem Erill i Ludovic Cauchi. Així, Hernández va sumar 50 punts, pels 33 de Cauchi i els 29 de Gómez-Caro.