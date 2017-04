Bartra abandona l'hospital després de ser operat

El jugador català del Borussia Dortmund Marc Bartra es recupera després de ser intervingut aquesta passada nit d'una fractura al radi de la seva canell dret a causa de les ferides sofertes per les tres explosions registrades quan l'autobús de l'equip alemany es dirigia al seu estadi per jugar el partit d'anada de quarts de final de la Lliga de Campions contra el Mònaco.



El jugador ha penjat a Instragram una imatge en la que se'l veu cansat però somrient i on assegura que es troba bé després de l'operació. El jugador ha volgut donar les gràcies pels suports rebuts i anima els seus companys per al partit d'avui.





A més de la fractura, el jugador tenia diversos vidres clavats al braç i la mà drets fruit del trencament de diversos vidres de l'autobús. Un policia que viatjava amb moto darrere de l'autobús també va resultar ferit.La policia i la fiscalia de Dortmund van assegurar que no han descartat cap possibilitat sobre les causes de la triple explosió, tot i que parlen d'un atac "deliberat", i van informar que han trobat un escrit en el qual es reivindica l'autoria de l'atac.