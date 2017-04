La capitana Tania Pérez declina seguir jugant un any més al Cadí la Seu

La capitana del Cadí la Seu, Tania Pérez, s'ha convertit en la primera baixa segura per al projecte 2017-2018 del club urgellenc. L'escorta, que feia sis temporades que jugava a la Seu, va comunicar ahir a l'entitat que no accepta la proposta de renovació per una temporada més. Pérez pretén aconseguir enrolar-se en algun club de fora d'Espanya per afrontar reptes nous i diferents. El Sedis va agrair la implicació de la jugadora, de 25 anys, i li va recordar que té «les portes obertes sempre».



Pérez, que aquest curs ha jugat tots els partits amb una mitjana de més de 28 minuts per enfrontament en què ha anotat 8,3 punts per a una valoració de 10 crèdits, va fer pública la seva decisió a través d'una carta oberta a les xarxes socials. L'escorta va assegurar tenir «només paraules d'agraïment per aquest club i aquesta ciutat. Han estat sis anys plens de records inoblidables en els quals he pogut créixer com a jugadora i com a persona», un fet que també es va destacar des del club.



La basquetbolista de Santa Coloma de Gramenet va tenir un record per els directius del club més propers a ella (els presidents Antoni Ferraz i Pere Porta, i el vicepresident Pep Ribes) i per als tres entrenadors que ha tingut a la Seu (Andreu Bou, Miguel Ángel Ortega i Joan Carles Pié). També es va recordar de totes les companyes i, en especial, del fisioterapeuta Xavi Calm. Pérez ha patit algunes lesions notables durant aquests sis anys a la Seu d'Urgell.





Reinvenció constant



Des del club, el director tècnic, Pep Ribes, va afirmar que malgrat que confiaven en la renovació de la jugadora hi havia la possibilitat d'una marxa. «Això no és nou per a nosaltres. Ens reinventarem i ens en sortirem. Continuarem amb l'estil i model: fer créixer gent jove amb talent». El Cadí la Seu espera que en breu l'entrenador, Joan Carles Pié, respongui a l'oferta per continuar al capdavant de l'equip. Diverses jugadores van mostrar a través de les xarxes el seu agraïment a Tania Pérez.