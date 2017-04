Juventus-FC Barcelona: Europa li torna a anar molt gran al Barça

Jordi Alba es va passar gairebé tota la segona part d'ahir escalfant a la banda del Juventus Stadium. Al final, no va sortir al camp. El seu entrenador, el mateix que el dia abans havia anomenat «patètics» tots aquells que criticaven el fons d'armari de la plantilla, homes com Mathieu, ahir titular i retratat, André Gomes o Alcácer, va fer un canvi en tot el partit, l'entrada al camp del portuguès pel francès per canviar el 3-4-3 amb el qual havia sortit a jugar i havia estat atropellat pel rival a la primera meitat.

A l'altra banda, Massimiliano Allegri, un tècnic que també ha canviat de tàctica enguany i ara juga un 4-2-3-1 en lloc dels cinc defenses de fa dos anys, va fer els tres relleus. I dos dels que van entrar, Lemina i Rincón, no han tingut gaire participació en l'equip. Van quedar sense entrar internacionals com Rugani, Lichtsteiner, Benatia, Asamoah, Sturaro, Marchisio o el lesionat Pjaca. Tot un arsenal, el que es necessita per competir a Europa.

El Barça va tornar a ser humiliat. Si el dia dels enamorats va ser a París, ahir va passar a Torí. En aquesta oportunitat es pot dir que els blaugrana van arribar més a la porteria de Buffon i que gairebé van arribar al setanta per cent de possessió de pilota. Però una vegada més, com a Manchester i al Parc dels Prínceps, van demostrar que depenen del trident, que si no, no hi ha joc, que la defensa és superable en tot moment, que el centre del camp és envestit per la força dels adversaris tan intensos com la Juventus d'ahir i que no té ni un pla, ni elements per dur-lo a terme. Dissabte va deixar escapar la lliga i ahir mitja Champions perquè, siguem seriosos, la Juventus no és el PSG i és més que difícil que un equip que ha rebut dos gols en nou partits en rebi ara tres en un de sol.

Nova sortida massa tova



Com si no hagués après la lliçó de París, el Barça va tornar a sortir a jugar amb el peu massa tou. Sense confiar en Mascherano al mig del camp, aviat Messi va dir a Piqué que llancés pilotes llargues, just quan va veure les primeres arribades locals, dels exmadridistes Khedira i Higuaín. La Juventus, com va fer el PSG, va sortir a pressionar, no va deixar avançar el seu rival i es va avançar aviat en el marcador en una altra acció contemplativa visitant. Cuadrado rep a la dreta, el deixen parar, fer una bicicleta i assistir enrere perquè Dybala, amb Iniesta i Piqué lluny, lluny, lluny, pari, es giri i amb l'esquerra la col·loqui al pal llarg de Ter Stegen.

La Juve ja tenia el seu primer botí i, a partir d'aquí, es va dedicar a tapar forats ,a ensenyar la llesca i a fer repetides faltes de les que es permeten si no són gaire escandaloses. El Barça, com a mínim, va avançar metres i va avisar amb una falta alta de Messi i, sobretot, amb una passada llarga de l'argentí a Iniesta. El manxec va tocar amb suavitat i Buffon, 39 anys, va evitar el gol amb una mà salvadora.

De l'empat, al desastre



Podia haver estat l'empat, però en breus segons es va passar al 2-0. Els italians van trobar camp per córrer, l'excel·lent lateral brasiler Alex Sandro va entrar per l'esquerra sense que ningú l'aturés, va centrar enrere i Dybala, amb Mascherano a Conca i Rakitic a Badajoz, va tornar a quedar sol per disparar amb l'esquerra i superar un Ter Stegen que podia haver fet més.

Els instants finals de la primera part van ser d'anades i tornades. Un fora de joc de Suárez va evitar el gol de Messi, però a l'altra banda Mathieu va haver de rebutjar un refús massa curt de Ter Stegen a xut d'un Higuaín que va tornar a deixar de marcar en un partit gran. I així es va acabar la primera part.

A la segona, el canvi tàctic de Luis Enrique, fent entrar al camp André Gomes per Mathieu, va semblar que espavilava l'equip. Entre Messi, Neymar i Iniesta van fer una sèrie de rematades, però immediatament la Juventus va capgirar la dinàmica a còpia de força i de guanyar tots els duels al centre del camp. Al minut 8, Ter Stegen va salvar un u contra u d'Higuaín, però faltava l'altre problema greu del Barça: la pilota aturada.

El tercer i la muralla



I aquest es va mostrar en tota la seva cruesa quan Chiellini, sense saltar, va guanyar l'acció en un córner a Mascherano, que no mirava la pilota, va tocar amb el cap i la pilota va entrar mansament, després de picar el pal i de passar per davant d'un Ter Stegen novament hieràtic.

Ara sí, la Juventus se'n va anar a darrere, a guardar la vinya, i va plantar l'autobús davant de la porteria de Buffon. Podia haver tingut un disgust si Suárez hagués aprofitat una acció en què es va girar i va rematar, però la mà del veterà porter ho va impedir. Buffon va salvar el segon gol cantat, la diferència entre els dos porters, ahir a Torí, va ser significativa.

El Barça va demanar un penal de Chiellini, que no ho era perquè venia d'un rebot, i el col·legiat va anul·lar injustament una acció de Khedira que va acabar en gol. Enmig, eslàloms estèrils de Neymar, conduccions de Messi que no duien enlloc i baralles entre Mandzukic i tot el Barça. Allegri va alimentar el mur fent sortir mà d'obra amb cames fresques, conscient que un 3-0 del seu equip és fins i tot més valuós que el 4-0 del PSG. El Barça té una setmana i un dia per recuperar-se, però dues remuntades ja potser no són ni merescudes.