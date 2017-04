Els joves gimnastes de l'Egiba es graduen en el Torneig Mediterrani júnior

Dos gimnastes del Club Egiba de Manresa van ser clau per als èxits de l'equip català en el Torneig Mediterrani júnior, organitzat per la Confederació Mediterrània de Gimnàstica, que ha vist la competició de diversos països a Guadalajara.



Així, Andrea Carmona va ser seleccionada per formar part de l'equip espanyol tot i ser una gimnasta que no té les facilitats d'entrenar-se a cap centre d'alt rendiment, sinó que entrena al seu gimnàs, l'Egiba. Va obtenir un total de tres medalles. La primera d'elles va ser de plata, en el concurs general per equips, només superat pel conjunt italià i compartint podi amb França. En la classificació individual, només una errada en les paral·leles li va impedir ser de les tres primeres. Tot i això, es va classificar per a dues finals per parelles. En la de barra, va obtenir la medalla de bronze i va culminar la seva gran competició amb l'or en terra.



En la modalitat masculina, Thierno Boubacar va obtenir l'or en la competició per equips, després de ser sisè en la classificació individual i d'entrar a les finals de cavall amb arcs i paral·leles, en les quals va cometre algunes errades que li van impedir mantenir el nivell classificatori.